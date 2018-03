Las actas del Poder Ejecutivo

Daysi Iglesias: Los hechos de violencia en las escuelas nos preocupan.

Tabaré Vázquez: A nosotros también, por supuesto.

Daysi Iglesias: Levantando la mano, por favor.

Tabaré Vázquez: Perdón.

Daysi Iglesias: Ahora sí.

Tabaré Vázquez: Decía que la situación de violencia en las escuelas nos preocupan como presidente de todos los uruguayos.

Daysi Iglesias: No. no. “Me preocupa”, no “nos preocupa”. Cuando la persona habla de sí misma, se usa la primera persona del singular. Cuando habla de sí misma y de otros, se usa la primera persona del plural. El presidente es uno.

Tabaré Vázquez: Pero siempre hablé así.

Daysi Iglesias: Tabaré: si en el día de mañana tú quieres decirles algo importante a otras personas y no te expresas con claridad, ellos no van a entenderte. A ver, empecemos de nuevo. Los hechos de violencia en las escuelas nos preocupan.

Tabaré Vázquez: ¿Señorita?

Daysi Iglesias: Dime, Tabaré.

Tabaré Vázquez: A mí también, por supuesto.

Daysi Iglesias: Muy bien, Tabaré, te felicito, has hecho un gran esfuerzo y estamos viendo los frutos.

Tabaré Vázquez: Nos alegra mucho que nos reconozcan.

Daysi Iglesias: Pero, Tabaré, ¿no habíamos aclarado el tema del plural y el singular? Estás un poco disperso últimamente. ¿Todo bien en tu casa?

Tabaré Vázquez: Sí, estamos muy bien, y mi esposa también.

Daysi Iglesias: ¿Y qué fue eso del otro día con los autoconvocados? Estás muy irritable también. Te vamos a dar unas pastillitas que te van a ayudar a concentrarte y a estar más tranquilo.

Tabaré Vázquez: Nosotros jamás nos opondríamos a los avances de la medicina, pero siempre y cuando hayan sido científicamente testeados. ¿Estas pastillitas no serán como la marihuana, que no está lo suficientemente estudiada y por ello sus efectos son inciertos?

Daysi Iglesias: No te preocupes, Tabaré, vas a ver que te van a hacer bien, te vas a sentir mejor y tus evaluaciones ciudadanas van a mejorar.

Tabaré Vázquez: No se hable más: vengan esas pastillas.