Lula y Mujica harán un acto conjunto en Santana do Livramento

Hoy el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzará una caravana por tres estados del sur de Brasil, en los que promoverá su precandidatura para las elecciones de octubre y defenderá su inocencia. El primer acto será en Bagé, donde Lula visitará el campus de la Universidade Federal do Pampa, y el siguiente en Santana do Livramento, ciudad limítrofe con la uruguaya Rivera. Este acto será a las 16.30 en la Plaza Internacional y contará con la presencia del ex presidente uruguayo y actual senador José Mujica. Será presentado por el Partido de los Trabajadores como una “conversación pública”, es decir, será una charla entre Mujica y Lula, a micrófono abierto, que probablemente se centrará en temas diversos como la situación de Brasil, de la región y del mundo. La conversación será transmitida en directo en la página del Movimiento de Participación Popular.

“Es una invitación de él [Lula] de hace bastante tiempo. No es otra cosa que una conversa, como dicen los brasileños, un intercambio que no tiene ninguna agenda prevista, pero me imagino que Lula va a volcar la visión de la situación, cómo ve su país y América”, dijo Mujica a Radio Uruguay, y agregó que hay que tener en cuenta que él es un “viejo conocido” de Lula, al que definió como un “luchador político y social de vieja data”, y que siempre “es un gusto hablar con él”. “También es un deber, por lo que representa y por la importancia que tienen para nosotros las relaciones con Brasil. Él está en plena campaña y yo estoy en plena despedida; por eso puede ser interesante”, agregó.

La caravana de Lula recorrerá varias ciudades en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, en las que se llevarán a cabo tres actos diarios, que terminarán con un gran cierre el 28 de marzo en Curitiba.

Existe la posibilidad de que la caravana sea interrumpida por la detención de Lula en los próximos días. Se prevé que la orden de detención sea emitida después de que el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región emita el fallo definitivo en el que ratifica la condena contra Lula por corrupción activa, lo que se espera para antes de fin de mes.