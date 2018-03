MTOP e Intendencia de Florida renovaron convenio por boleto estudiantil gratuito, pero escenario sigue siendo el mismo para estudiantes de zonas rurales

“De buena manera les ofrecimos a los padres: ‘pongan lo que puedan’, ‘colaboren’. Pero lamentablemente quieren el transporte totalmente gratuito”, comentó en una conferencia de prensa la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Florida (IF), Alicia Odriozabala, poco después de que la comuna firmara un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para la implementación del programa que contempla tanto a los estudiantes que viajan en ómnibus de línea con recorridos ya establecidos, como a aquellos que se transportan en camionetas, microbuses y taxis porque las zonas rurales en las que viven no son alcanzadas por líneas de ómnibus.

El convenio se rubricó el jueves, luego de una reunión entre el intendente Carlos Enciso y el director nacional de Transporte, Felipe Martín, con sus respectivos equipos, para buscarle una salida al tema que explotó cuando algunos grupos de padres se enteraron de que en los casos de taxis, minibuses y camionetas, el traslado ya no será totalmente gratuito. A partir de lo que la secretaria general de la IF, Macarena Rubio, describió como “la necesidad de racionalizar lo que se está gastando en esto”, se les comunicó a los padres que deberán afrontar parte del presupuesto de las empresas de transporte.

No renuevo

En setiembre de 2017, por “inconvenientes para gestionar y administrar las partidas económicas”, así como para “intermediar con las empresas de transporte”, la IF hizo saber al MTOP su decisión de no renovar el convenio. Es que algunas empresas de ómnibus de línea se relacionan directamente con el MTOP, mientras que otras tienen a la IF como intermediaria para cobrar las partidas del ministerio. En ese entonces, Martín señaló que otras dos comunas estaban en una situación similar a la de Florida. Una de las causas de esas deserciones estaba relacionada con la exigencia del MTOP a las empresas de contar con tecnología que permita contabilizar los viajes efectivamente realizados. “La información de las máquinas se programa de forma tal que los datos llegan directamente al servidor del ministerio, lo que colabora para que haya una mejor administración de los recursos. Ahí se paga por viaje efectivamente realizado. Hoy se están pagando los 50 viajes, se hagan o no. El pasaje a la tecnología quizá haya condicionado a algunas intendencias, que no pudieron gestionarlo con sus empresas”, comentó en aquel entonces Martín.

Este año, cuando en los días previos al comienzo de clases surgieron las reacciones de estudiantes, padres y actores políticos al enterarse de la caída del convenio, Rubio enfatizó que el hecho de que “la intendencia se retire de la intermediación no quiere decir que los estudiantes se queden sin viajar. Van a poder seguir sacando sus abonos, y el MTOP les va a pagar directamente a las empresas”.

El foco del problema ha estado en los viajes de unos 300 alumnos de zonas rurales por las que no pasan ómnibus de línea. Rubio afirmó que para estos casos de vehículos contratados por grupos de padres el MTOP aporta dinero de acuerdo con un cálculo 1,4996 pesos por kilómetro recorrido. “Esa paramétrica dista muchísimo de lo que en realidad cobran los micros, minibuses y taxis”. En algunos casos “no llega ni a 30%” del total. Según apuntó el asesor económico Álvaro Rodríguez Hunter, en 2017 el gasto total fue de más de diez millones de pesos, de los cuales el MTOP aportó cuatro millones y la intendencia seis. Rubio añadió que esto ocurre desde hace siete años, pese a que se trata de una política del gobierno nacional.

La aspiración de la comuna es que ahora también los padres de los alumnos, con recursos propios o mediante beneficios, paguen parte de los presupuestos de los vehículos de transporte. “Tenemos que readecuarnos; tanto las empresas como los padres y la intendencia tenemos que dar, todos, el mayor esfuerzo para que no quede ningún estudiante sin ir a su centro de estudio. Hay que racionalizar lo que se está gastando en esto”, comentó Rubio. Dijo que para eso solicitaban una reunión urgente con las autoridades del ministerio.

El aporte de las familias variaría en cada lugar, atento a que el traslado se encarece para los recorridos más largos que hacen los grupos más pequeños de alumnos. En algunos casos el eventual aporte mensual de la familia de un alumno podría rondar los 400 pesos, y en otros superar ampliamente los 1.000, o incluso mucho más, y el escenario empeoraba en los casos de las familias con más de un estudiante.

Rodríguez Hunter dijo que “la intendencia va a hacer un estudio socioeconómico para ver quién puede colaborar y quién no. Más allá de eso, nadie va a quedar sin ir a un centro de estudio por falta de dinero”.

En la interna de la comuna, según dijeron a la diaria fuentes del gabinete departamental, la aspiración es que el aporte anual de las arcas departamentales se reduzca en torno a 50% de lo erogado en 2017. “Eso sería lo ideal. Con que no crezca” respecto de lo erogado en 2017, se darían por satisfechos, apuntó una de las fuentes. Que el recorte definido alcance a 50% no parece sencillo en un contexto en el que, según dijo Rubio, “los presupuestos se han ido agrandando porque los padres pretenden que los micros vayan hasta la puerta de zonas rurales del establecimiento”. Antes los trasladaban hasta rutas y caminos, explicó. Además, para 2018 la cantidad de alumnos que viajan aumentó más de 50% en algunos puntos del departamento.

La resistencia de muchos alumnos –hubo incluso una manifestación frente a la intendencia y se entregó una carta– y sus padres a pagar el pasaje disparó, en los medios locales y en las redes sociales, las críticas de dirigentes alineados con el intendente Enciso, quienes respondieron a las que, por la caída del convenio, habían lanzado actores de la oposición. “Pensar que cuando yo iba al liceo había compañeros que venían de muy lejos en bicicleta y ni chistaban. Espíritu de superación, le decíamos”, escribió en Twitter la edila Silvana Goñi, miembro de la lista 62 que lidera Enciso y confirmada este fin de semana como futura presidenta de la Junta Departamental. Otros militantes encisistas aprovecharon la ocasión para compartir una noticia del portal de Telenoche con la historia “viral” de Shi Yuying, una mujer china de 76 años que a diario recorre 24 kilómetros “para que su nieto Jiang, con parálisis cerebral, pueda seguir estudiando”.

Hubo rúbrica

El jueves, finalmente, se reunieron las cúpulas de la comuna y de la Dirección Nacional de Transporte, y la instancia concluyó con la renovación del convenio del que se había bajado la comuna. Sin embargo, por el momento el acuerdo solucionaría sólo el problema para los alumnos que viajan en líneas de ómnibus que gestionan el subsidio con la comuna como intermediaria, y por el cual en 2017 el porcentaje de aportes fue del entorno de 35% del MTOP y 65% de la IF.

La rúbrica no trajo cambios para los casos de los alumnos sin ómnibus de línea a disposición. “El convenio está firmado, pero la situación sigue igual. La plata es insuficiente, las partidas que nos va a transferir el MTOP van a ser insuficientes y la demanda de padres para que transportemos a sus hijos y facilitemos el derecho a la educación van en aumento”, dijo Rubio.