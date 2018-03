No hay acuerdo entre los intendentes por la refinanciación de las deudas de patente; el FA se reunirá el sábado para llegar a un consenso

“Los gobernantes debemos cuidar al buen pagador. Es el que nos permite hacer obras, pagar sueldos y tener un ahorro importante”, dijo ayer a la diaria el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín (Partido Nacional, PN). De esta manera, el nacionalista se alejó de la opinión de otros jerarcas departamentales y se sumó a los que no creen que sea oportuno implementar una amnistía para los deudores de patentes de rodados. Ayer, en el Congreso de Intendentes (CI) celebrado en la Expoactiva de Soriano, los intendentes decidieron postergar la decisión hasta el miércoles que viene cuando se vuelvan a reunir, pero en Montevideo.

Vidalín sostuvo que se opone a la financiación porque no incentiva a los buenos pagadores; además, dijo que son muy pocos los morosos, “en el caso de las patentes estamos hablando de 17%, de ese porcentaje, más de la mitad son vehículos que están fuera del parque automotor”, sostuvo. El intendente de Durazno dijo que fue una buena decisión aplazar la discusión una semana para analizar la situación. “Esto lo que va a hacer es que agudicemos el ingenio y la imaginación, hay que dejar de lado la pasión y transitar por el camino del medio. Al que menos se debe perjudicar es al buen contribuyente”. Otra de las posibilidades que se manejaron fue que el CI dejara en libertad a las intendencias para que cada una aplique el sistema de financiamiento que crea necesario. Vidalín dijo que está “totalmente en contra” de hacer eso porque es “abrir una puerta para ingresar en algo como fue la ‘guerra de las patentes’”.

Una posición similar a la del duraznense es la del intendente de Rocha, Aníbal Pereyra (Frente Amplio, FA): “Más allá del fondo de la discusión hay un elemento que es central: cuidar la herramienta del CI, que, entre otras cosas, ha superado, por ejemplo la ‘guerra de las patentes’, un disparate en un país como el nuestro”, dijo a la diaria. Pereyra recordó que en la actualidad hay una refinanciación en curso, votada por todos los jerarcas; no obstante, dijo que está dispuesto a seguir trabajando en una herramienta que les sirva a todos, pero sostuvo que dejar sin efecto las multas para los vehículos anteriores a 2012 cuyos dueños paguen toda su deuda “no es justo para el que hizo el esfuerzo año a año”. “Un dato que me parece importante es que todas las intendencias, cuando hicimos el presupuesto, establecimos una previsión de ingresos. En esta oportunidad las 19 intendencias recaudaron 2.000 millones de pesos más que lo previsto. Esto no quiere decir que todos los intendentes son precavidos; proyectan lo que podrían recaudar y gastan en función de eso”.

Sobre la intención de algunos intendentes de votar ayer, afirmó que no entiende cuáles son las razones de aprobar lo que sea “revoleando el poncho”. A pesar de que Pereyra no estuvo presente en el encuentro de ayer, sí participó en conversaciones anteriores. El intendente de Rocha dejó deslizar la idea de que algunos de los propulsores de la medida lo hacen con fines electorales. “No quiero discutir con ningún colega, pero en este tema tenemos que sacar las pasiones para el costado y cuidar la institucionalidad del Congreso”. “Yo sé que nuestro país tiene determinadas características, somos apasionados del mediotanque, del asado, del fútbol y de las elecciones, pero no nos podemos emocionar tanto, faltan dos años todavía”. Pereyra dijo que no está de acuerdo con dejar en libertad a las comunas.

El intendente de Río Negro, Óscar Terzaghi (FA), confirmó a la diaria que en la bancada de intendentes del FA no hay consenso. El sábado se reunirán para llegar a un acuerdo, que será lo que presentarán el miércoles. “Hay distintas miradas tanto en la bancada del PN como en la nuestra”, sostuvo. Consultado sobre la propuesta, prefirió esperar hasta el sábado para dar su opinión, pero aclaró que dejar que cada uno decida qué hacer sería “volver a foja cero”.

En la vereda opuesta está el intendente de Artigas, Pablo Caram (PN), que dijo a la diaria que no sólo está de acuerdo con la propuesta de la refinanciación, sino que también cree que se podría aplicar criterios diferentes en los distintos departamentos.

Según fuentes del CI, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi (FA), y el de Rivera, Marne Osorio (Partido Colorado, PC), verían con buenos ojos la aplicación de la medida. En tanto, la Intendencia de Montevideo (IM) no estaría de acuerdo, según se publicó ayer en este medio. El director de Recursos Financieros de la IM, Juan Voelker, dijo que están buscando soluciones que “tengan siempre en el centro a los buenos pagadores”.

La propuesta

En un documento fechado el 1º de marzo, referentes de movilidad de seis intendencias, incluyendo Canelones, dan las bases para un acuerdo que propone amnistiar del pago de la patente a vehículos de hasta 30.000 dólares de valor y camiones de hasta 120.000, y permitir que cancelen deudas al contado o financiadas, pagando 25% del valor del aforo del vehículo (contado) o 30% en Unidades Indexadas (si es en 60 cuotas), para los modelos de 2011 o años anteriores. Los autos de 2012 o años posteriores deberán pagar el tributo íntegro, sin multas ni recargos. El documento incluye las deudas de las multas de tránsito, que podrán pagarse mediante un convenio hasta en 60 cuotas.