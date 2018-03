Ocupaciones y posiciones políticas de los voceros de los autoconvocados en los 19 departamentos

Este mes, el movimiento Un Solo Uruguay definió y dio a conocer los nombres de sus voceros, que serán dos por cada departamento. En algunos casos se trata de personas con alta exposición pública, referentes en sus localidades, mientras que en otros casos son productores o profesionales sin demasiada visibilidad hasta el momento. Hay voceros de marcada cercanía con los partidos tradicionales, otros que expresan su simpatía por el Partido de la Gente, pero el perfil promedio de los referentes es de productores –en general, ganaderos (ver gráfico)– sin pertenencia partidaria marcada.

Los productores ganaderos referentes del movimiento están en los departamentos de Canelones, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Rivera, Rocha, Soriano y Tacuarembó. Los tamberos que son voceros del movimiento están en los departamentos de Canelones, Río Negro, San José y Salto.

En Artigas, uno de los voceros es Aurelio Paulo, titular de la empresa minera La Genuina, socia de la Cámara de Industrias del Uruguay. El Estado benefició a La Genuina en 2012, vía Ley de Promoción de Inversiones, con la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por un valor de 481.522 unidades indexadas (aproximadamente 66.000 dólares). El otro referente del departamento es Óscar Bueno, titular de una empresa de fumigaciones aéreas llamada Bueno Servicios Aéreos.

En Lavalleja el vocero es un beneficiario de tierras del Instituto Nacional de Colonización; Sebastián Martirena integra la colonia Juan José Morosoli Porrini y en un terreno de 257 hectáreas se dedica a la actividad ganadera.

Por otra parte, entre los voceros también hay profesionales independientes que no son titulares de empresas: arquitectos, veterinarios, contadores.

Autoridades

Algunos voceros de Un Solo Uruguay fueron o son representantes de agremiaciones empresariales, comerciales o de otra índole. En Maldonado, uno de los referentes es José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial del departamento. Pereyra se ha enfrentado públicamente, en varias instancias, a las políticas del gobierno. Por ejemplo, ha cuestionado la Ley de Inclusión Financiera. En agosto de 2016, en una entrevista con FM Gente, Pereyra aseguró que los empresarios sienten que el Estado “ha generado un sistema anárquico, en el que fallan los controles, no se sabe dónde se vuelcan dineros cobrados y no existe amparo para los comerciantes”.

Miguel Brun, vocero por Treinta y Tres, es el presidente del Centro Comercial e Industrial de ese departamento. Virginia Vaz, vocera del movimiento en CerrLargo, fue presidenta de la Sociedad de Fomento Rural de ese departamento y también representó a la Federación Rural.

Otros voceros del movimiento fueron ediles. Enzo Viscailuz, vocero de Florida, fue edil del Partido Nacional hasta febrero de este año, cuando renunció. El 16 de febrero, Viscailuz compareció en otro rol ante la Junta Departamental de Florida, junto al otro vocero de Un Solo Uruguay del departamento, Gonzalo Lema. Viscailuz aseguró en esa instancia que Un Solo Uruguay es un movimiento similar a los que surgieron en Rusia y en Estados Unidos en 1900. “Acá llama un poco la atención porque es bastante nuevo, pero en realidad tiene sus antecedentes en otras partes del mundo. La idea del movimiento es expresar un sentir común que está plasmado en los puntos de la proclama y también oficia como un movimiento de contralor ciudadano”, explicó a sus ex colegas. A su turno, Lema aseguró que no sólo buscan solucionar adversidades económicas sino problemas “de fondo, porque hay muchas cosas que se han perdido y que hay que recuperar”.

En tanto, Juan Francisco Chiruchi, vocero de San José, es el hijo del ex intendente Juan Chiruchi y fue edil del Partido Nacional en el período de gobierno pasado. Miguel Larriera, vocero de Flores, es hijo de un dirigente local del Partido Nacional, recientemente fallecido. El 26 de febrero, Larriera asistió en representación de Un Solo Uruguay a la Junta Departamental de Flores. Explicó que el movimiento surgió porque “se tiene que terminar esta forma de organizar el Estado y las cuentas públicas que tanto daño le está haciendo sobre todo a la parte productiva de Uruguay”. “Un Solo Uruguay nuclea al comercio, nuclea a los transportistas, nuclea al agro, nuclea a todos aquellos a los que realmente nos pegan las tarifas públicas y, sobre todo, la pésima gestión de los dineros públicos. Yo debo ser de los más jóvenes de esta mesa, pero recuerdo un Uruguay con otra ética y con otro manejo de las finanzas y con otras perspectivas y con otro futuro. Un país que no estaba dividido, que no tenía la maldita grieta de la que hoy hablan. ¿Y por qué esa maldita grieta? Porque esta fuerza política que hace 15 años nos gobierna la ha incentivado”, concluyó.