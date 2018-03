Organizaciones de Paysandú se retiran de la Comisión de Acuífero Guaraní; denuncian inacción y falta de respuesta de las autoridades

En 2013, por decreto, se creó la Comisión del Sistema Acuífero Guaraní como órgano asesor del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río Uruguay. Está integrada por un representante de la Dirección Nacional de Aguas, que la coordina, por integrantes de otros organismos estatales y por representantes de usuarios y de la sociedad civil. Entre las competencias que detalla el decreto están asesorar y colaborar con la gestión local de los recursos naturales y emitir opinión de oficio o a solicitud de la autoridad competente sobre el otorgamiento de derechos de uso de los recursos hídricos y sobre proyectos de uso de recursos hídricos susceptibles de generar impacto sobre el Sistema del Acuífero Guaraní.

En enero de 2018 se supo que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) resolvió sancionar a la empresa australiana Petrel Energy, a cargo de la exploración en busca de hidrocarburos en Cerro Padilla, al noreste de Paysandú. La sanción se debió a que la Dinama constató, en una inspección realizada en 2017, que hubo una infiltración de lodo con productos químicos durante una perforación, que la empresa no notificó. En su momento, el Movimiento por un Uruguay Sustentable advirtió que se desconoce el impacto que esta contaminación puede tener en los acuíferos de la zona, y señaló que la infiltración podría afectar a los acuíferos Tacuarembó y Buena Vista. En declaraciones a la prensa, el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, aseguró que el incidente no afectó la calidad del agua subterránea.

Cuando se conoció esta situación, las organizaciones ambientalistas de Paysandú Grupo Ecológico Naturista Sanducero, Paysandú Nuestro y Paysandú Libre de Fracking solicitaron que se convocara a una reunión de la Comisión del Sistema Acuífero Guaraní para discutir este tema, pero no obtuvieron respuesta, contó a la diaria Ignacio Sarli, integrante de las dos primeras organizaciones mencionadas.

Sarli aseguró que la comisión no cumple con la obligación de hacer reuniones al menos dos veces por año. Afirmó que la última vez que se convocó al organismo fue en setiembre de 2016, pero que el encuentro fue exclusivamente para presentar la propuesta del Plan Nacional de Aguas y que no se abordaron temas específicos del acuífero.

En un comunicado, las organizaciones sanduceras expresaron su “decepción al ver cómo la falta de convocatoria y participación real, la no acción y falta de respuesta ante problemas y aportes planteados por la sociedad civil, la incapacidad para hacer cumplir la Constitución respecto a otorgar carácter vinculante a estas comisiones y consejos, fueron desgastando este espacio y perdiendo participación”. “Aun perforando el acuífero en busca de petróleo y ante la pérdida de lodos por parte de la empresa Petrel Energy sobre el acuífero, la comisión no convocó ninguna sesión para citar a la Dinama y poder exigirles información con el fin de discutirla con sus integrantes en ese ámbito”, denunciaron las organizaciones.

Sarli sostuvo que con la infiltración que sucedió en Cerro Padilla “se contaminó el acuífero”, y que “si eso no es un motivo para que sesione la comisión”, en realidad el organismo “no tiene sentido”.

Consultado sobre la renuncia de las organizaciones sanduceras, el director nacional de Aguas, Daniel Greif, dijo a la diaria que no le alegra la resolución, aunque “tienen todo el derecho”. Afirmó que el único correo que vio fue el del anuncio del retiro, y que personalmente no recibió ninguna solicitud de convocatoria a la comisión. Sobre la obligación de la comisión de reunirse como mínimo dos veces en el año, Greif dijo que eso se estableció en base a un reglamento interno del organismo, pero que las organizaciones tienen la potestad en todo momento de pedir un encuentro, especificando los temas que se quieren tratar. “Y se convoca. La periodicidad no la marcamos nosotros. Tratamos de acompañar el proceso de la comisión, si [en] la comisión no [se] plantea nada...”. “Cuando hay temas y quedamos comprometidos a convocarla con un temario, hacemos el mayor esfuerzo por cumplirlo”, aseguró.