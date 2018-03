Partido Nacional apoya Día del Niño por Nacer pero reclama que no se le regale nada “porque tiene que aprender a esforzarse”

El diputado suplente del Partido Nacional (PN) Carlos Iafigliola presentó en marzo de 2016 un proyecto de ley que crea el Día del Niño por Nacer, que se celebraría todos los 25 de marzo. El legislador argumentó en ese momento que “frente a los argumentos de quienes esgrimen explicaciones biológicas de por qué un niño no nacido no es un niño, les recordamos que los cristianos creemos en un Dios que ni siquiera tiene forma física. Al lado de eso, un feto es un ser humano hecho y derecho”. Si bien el legislador explicó que esta ley no va en contra de la que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, también aclaró que sigue estando en contra del aborto, “excepto en los casos de embarazos que se pierden cuando una mujer muere a manos de su ex pareja. En ese caso, seguro que el niño por nacer se la buscó de alguna manera”.

Ayer, el Honorable Directorio del PN decidió adherir a las celebraciones del Día del Niño por Nacer. Un integrante del partido reveló que la decisión se tomó “por unanimidad”, pero también consideró necesario hacer una puntualización. “La idea es que en ese día no se le regale nada al niño por nacer, porque tiene que aprender a esforzarse por las cosas que quiere. Porque los niños, cuando tienen una o dos semanas de vida, son muy permeables a los estímulos del mundo exterior, incluyendo el extrauterino, entonces, no podemos darle pescado. Lo que tenemos que darle es una caña para que aprenda a pescar”, aseguró. Otro integrante del Honorable Directorio consideró que “tan importante como proteger esa vida de quienes la quieren cercenar es protegerla de las políticas asistencialistas del Ministerio de Desarrollo Social. Ese tema nos preocupa como blancos, a tal punto de que no sólo lo debatimos en las actividades partidarias sino en las reuniones sociales que tenemos en las casas de Rocha, Punta del Este o Carrasco. Porque nosotros heredamos de nuestros padres, junto con esas casas, una cultura del trabajo y el esfuerzo que la gente pobre no tiene”.