Repercusiones de la cadena sobre el agro: 84% de los uruguayos cree que hay más inseguridad, y crece apoyo a la pena de muerte

La cadena nacional de radio y televisión emitida el martes, en la que el Poder Ejecutivo respondió a los reclamos de los productores rurales, no cayó bien entre estos últimos. Tanto desde las gremiales empresariales como desde el movimiento Un Solo Uruguay coincidieron en que no se respondió a los reclamos que están haciendo desde hace algunas semanas. Un representante de los autoconvocados aseguró: “El mensaje giró en torno a aspectos relacionados con el campo; o sea, no se habló de lo que realmente nos importa, que es sacar a la izquierda del gobierno. Yo esperaba que Tabaré Vázquez anunciara que iba a renunciar, pero eso no pasó. De hecho, Tabaré Vázquez ni siquiera habló”.

Precisamente, otra de las cosas que molestó a los empresarios del campo es que el vocero del Poder Ejecutivo no fuera ninguno de sus integrantes, sino el periodista Fernando Vilar. “Esto no tiene nada que ver con nada. Cuando lo vi, no lo podía creer. Al principio me asusté, porque si desde el sitio de Presidencia, un organismo relativamente serio, sacan comunicados escrachando y difamando a uno de nuestros compañeros, un tipo como Vilar podría perfectamente haber pedido públicamente que lo lincharan”, aseguró otro de los autoconvocados.

Ayer se divulgó una encuesta telefónica sobre el impacto que tuvo la cadena del martes entre la población. “Los resultados fueron diferentes de lo que esperábamos,pero después, pensándolo con más calma, nos parecieron razonables”, explicó uno de los responsables del estudio. Es que según este, después de la cadena trepó a 84% la cantidad de uruguayos que creen que la inseguridad está peor o mucho peor que antes. También se registró un incremento en el apoyo a la pena de muerte. “Fueron muchos años de ver a Vilar en Telenoche 4 diciendo que la inseguridad estaba cada vez peor y que había que empezar a actuar con mano dura. Creemos que eso generó una especie de reflejo condicionado entre los televidentes, que ahora asocian al conductor con un incremento del delito”, declaró el experto en temas de opinión pública.