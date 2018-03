Respuesta a reclamo de más presupuesto contra la violencia de género: “El 8 de marzo ya pasó, vuelvan el año que viene”

El sábado se reunió el Comité Central del Partido Socialista (PS) y tras el encuentro se emitió una declaración que hace referencia al gran número de casos de nepotismo que se denunciaron en los últimos meses. En el texto se exige “más transparencia”. Un dirigente del PS explicó: “En esto los socialistas tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Porque con la cantidad de cargos que tenemos, si nos pusiéramos a acomodar familiares, no alcanzarían los cargos estatales”. Otro de los temas mencionados en la declaración es la violencia de género. Los socialistas pidieron que durante la próxima Rendición de Cuentas se asigne el presupuesto necesario para implementar la Ley Integral de Violencia Basada en Género, un reclamo que ya fue realizado por diversos actores del Poder Judicial, quienes alertaron que con la dotación actual la norma no podría aplicarse. Desde el Poder Ejecutivo (PE) respondieron ayer a los reclamos del PS. “El 8 de marzo ya pasó, vuelvan el año que viene”, declaró un integrante del PE, quien consideró que, si bien “la realidad demuestra que hay que luchar urgentemente contra la violencia machista”, “la zafra de darles lo que quieren a las feministas suele ser alrededor del Día Internacional de la Mujer, y más ahora que hacen esas marchas multitudinarias”.

El jerarca instó a los dirigentes políticos y activistas sociales “a no ceder en las demandas justas y necesarias, especialmente a partir de mediados de febrero. Los uruguayos somos muy de hacer las cosas a último momento, y después pasan cosas como estas, de reclamos que caen diez días tarde”. Fuentes del equipo económico consideraron que hay “grandes chances” de que la ley contra la violencia de género reciba el presupuesto que necesita para funcionar los primeros días de marzo del año que viene. “No nos olvidemos de que el 8 de marzo de 2019 no va a ser un Día de la Mujer cualquiera, porque es año electoral. Yo creo que si ese día no se consigue el financiamiento, que ni se sigan gastando, por lo menos hasta el 8 de marzo de 2024”.