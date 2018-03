Senador García dijo: “Si en algo es especialista Bonomi es en explicar, pero explica todo y no resuelve nada”

Ayer de tarde, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció más de dos horas ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores. El primer tema del orden del día refería al supuesto integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que habría trabajado para el Ministerio de Interior (MI). Al salir de la comisión, Bonomi dijo en rueda de prensa que la persona en cuestión cumplió tareas en la cárcel de Punta de Rieles, con un contrato del Ministerio de Educación y Cultura para hacer “tareas culturales” con personas privadas de libertad, y luego de finalizado su contrato, como “quedaban tareas pendientes”, el MI le pagó “las horas docentes”. Bonomi agregó que desde las Fuerzas Armadas colombianas le dijeron que esa persona no tenía “ningún tipo de antecedentes” en la Justicia.

Pero en la comisión también le hicieron preguntas sobre cuestiones que no figuraban en el orden del día, como el aumento de los homicidios de los últimos meses. Bonomi señaló que la explicación es la misma que ya ha dado en otras instancias: “Más de 47% de los homicidios que se han producido tienen que ver con conflictos entre delincuentes”, sostuvo. “Combatir eso no significa combatir el homicidio en sí, sino a las bandas que se enfrentan y que producen los homicidios. Hubo resultados, y esos resultados indican que hay líderes de bandas que están presos y que han sido sustituidos por otros”, indicó el ministro, y agregó que las bandas no se están fortaleciendo, sino al contrario, “porque se están enfrentando con más dureza”.

En tanto, el senador blanco Javier García, integrante de la comisión, dijo en una rueda de prensa que Bonomi “pinta una realidad que no es la que vivimos los uruguayos ni la que las cifras cantan”. Agregó que la Organización Mundial de la Salud establece que más de diez homicidios cada 100.000 habitantes es una “epidemia”. “En Montevideo hay más de 12 [homicidios] cada 100.000 habitantes. La tasa de asesinatos aumentó en forma brutal en los primeros 15 días de enero. En Uruguay hubo [proporcionalmente] tres veces más homicidios que en Nueva York, que tiene casi nueve millones de habitantes. Son datos impactantes, por eso yo creo que el ministro vive en otro país o está rodeado de guardaespaldas que no le dejan ver la realidad que ven todos los uruguayos de a pie”, indicó García, y agregó: “Si en algo es especialista Bonomi es en explicar. Pero explica todo y no resuelve nada. Además, hay cosas que no sabe y de las que no se entera”, finalizó.