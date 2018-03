Sigue desarrollándose el concurso de bandas emergentes Arena Sonora

Ya pasaron dos jornadas con grandes espectáculos musicales en el estadio Arenas del Plata de Pocitos. Por un lapso máximo de 20 minutos, un total de 30 bandas –que recién comienzan– tocarán sus distintos estilos en el escenario principal. El objetivo de esta actividad organizada por la Secretaría Nacional del Deporte (SND) es promover la cultura y aplicar un punto distinto en un lugar pensado para hacer deportes; el total de inscriptos superó ampliamente las expectativas de todos. En primera instancia se anotaron 400 bandas de todo Uruguay, de las que el jurado (integrado por Kristel Latecki, Wilson Negreyra y Fernando Condon) evaluó a 256 mediante una plataforma web. Se preveía que iban a ser seleccionadas un máximo de 25, pero se eligieron 30 por el alto nivel. “Hemos visto cosas muy buenas. Se van a sorprender con muchos buenos músicos que aparecen. Por ejemplo, hay una banda de k-pop, es decir pop coreano, que es algo distinto. Ni que hablar que las bandas de rock son las principales opciones, pero hay diferentes estilos e hicimos hincapié en eso”, destaca Negreyra.

Hasta ahora las dos jornadas que pasaron se presentaron con mucho entusiasmo por parte de los artistas, algo que también se reflejó en la tribuna, a la que se arrimaron familiares y curiosos. En algunos casos las bandas eligieron tocar covers de bandas uruguayas, con su estilo, lo que generó más ida y vuelta con los espectadores. Hasta el 16 de marzo el público podrá votar a sus favoritos en el sitio oficial de la SND y de allí saldrán los cuatro finalistas, que participarán en la última jornada, con Congo y La Teja Pride como invitados especiales: esa noche el jurado elegirá una ganadora. El jueves 1º de marzo tocará Gravedad, La Orquesta del Tata, El Gordo Poesida y los Noktilukas, Perdidos en el Fuzz, Dmozar, Badú y Rude Mood.

Una oportunidad

La periodista musical Kristel Latecki, autora del libro Nos íbamos a comer el mundo y responsable del portal web PiiiLA, integra el jurado y siente que es una gran instancia para conocer nuevos artistas. “Es una buena oportunidad para que bandas emergentes se muestren y salgan de los lugares que frecuentan. Me gustó en particular que fuera pensado con esa lógica. Hubo un montón de bandas que consideramos, como jurado, que no eran de esa categoría porque tenían experiencia y no estaban comenzando. Queríamos destacar eso”, comentó a la diaria.

Latecki destacó que fue arduo el trabajo por la cantidad de inscriptos y fue difícil dejar alguna banda afuera. Se presentaron artistas en géneros como candombe, jazz, jazz fusión, murga candombe, pop, rock y algo de folclore. “La selección quedó variada de acuerdo a lo pedido en el formulario. Interesa que haya muchas artistas femeninas y se prestó atención a ello. A pesar de que los tres jurados venimos de lugares diferentes, llegamos a acuerdos unánimes y eso fue muy importante. Habla mucho de los artistas que fueron seleccionados. De hecho agregamos a alguno más que pensamos que merecía estar”.