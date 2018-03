Socialistas respaldaron políticas agropecuarias del gobierno

Tras reunirse el sábado en Casa del Pueblo para analizar “la coyuntura productiva, social y económica” y “las acciones e iniciativas para aportar al Frente Amplio [FA] en su construcción programática”, los integrantes del Partido Socialista vinculados al agro emitieron una declaración en la que evalúan positivamente “la política de los gobiernos” del FA “respecto a las cadenas agropecuarias” y destacan entre estas a aquellas que “han apoyado el desarrollo de las cadenas de base agropecuaria”. Los socialistas también consideran “necesario” continuar “apoyando el desarrollo rural sustentable social y ambientalmente” y hacen un llamado “a consolidar y perfeccionar esa política, atendiendo en particular a los sectores más afectados por la combinación coyuntural de precios bajos y clima adverso”. Más adelante, dicen que entre 2005 y 2014 “el sector tuvo un desempeño dinámico” que benefició “a sus trabajadores, a la economía y a la sociedad uruguaya”, lo que fue posible “sabiendo aprovechar el impulso de precios internacionales favorables”, así como “las políticas promovidas por el gobierno” del FA. No obstante, agregan que a partir de 2015 “la caída de los precios internacionales no derivó en una crisis generalizada del sector como la del 2002, pero ha generado cierta dificultad en cuanto al dinamismo del sector”.

Según los socialistas, la población “debe estar atenta y actuar con inteligencia para no dejarse llevar por mensajes aparentemente inocentes y reivindicativos de las movilizaciones que se han convocado, que es utilizado como objetivo político contra el gobierno frenteamplista y contra el propio Frente Amplio”.