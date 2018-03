Susana Muñiz retomará su cargo en ASSE; Carámbula desmintió que sea un cargo de confianza

El semanario Búsqueda publicó ayer que la ex presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Susana Muñiz iba a asumir la dirección de una oficina de Recursos Humanos en ASSE. La noticia provocó la indignación de muchas personas, entre ellas parlamentarios de la oposición que recordaron que la ley determina que los ex miembros del directorio de ASSE no pueden asumir cargos en ese organismo hasta un año después de haber integrado el directorio. Búsqueda informó que Muñiz iba a ocupar un cargo vinculado a la capacitación que se había creado poco antes de su destitución, y que con ella trabajaría un adjunto a la dirección.

Por la tarde, el directorio de ASSE emitió un comunicado en el que expresa que Muñiz es funcionaria de ASSE desde mayo de 2004, que ocupa el cargo presupuestal del escalafón A, grado 8, al que volverá para desempeñar las tareas inherentes a este.

Consultado por la diaria, Carámbula desmintió la información publicada por Búsqueda. “No se crea ningún cargo ni ningún cargo de confianza”, dijo. El flamante presidente de ASSE había declarado el viernes 2 al semanario Brecha que estaba analizando qué lugar podía ocupar Muñiz en el organismo, y señaló que, teniendo en cuenta su condición de médica y docente, podía aportar mucho en la formación de recursos humanos. Dijo a la diaria que “en su cargo de médica, [a Muñiz] se le pueden asignar tareas de formación en salud” y agregó que “a un médico o médica que lleva 15 años sin ejercer no podés ponerlo de pique a cumplir tareas asistenciales”. Subrayó que no se le asignará la función de gestión de recursos humanos, que tendrá la misma remuneración que establece su cargo como funcionaria y que no contará con un director adjunto.

Los tres nuevos directores políticos de ASSE, Carámbula, Marlene Sica y Julio Martínez, y el director adjunto, Miguel Fernández Galeano, se reunieron ayer con el diputado nacionalista Martín Lema. En diálogo con la diaria, Lema dijo que coincidieron en que es necesario terminar con las situaciones de conflicto de intereses, en que los directores de hospitales deben ser elegidos por concurso público (en abril de 2017 Lema había presentado un proyecto de ley en ese sentido), y agregó que se comprometieron a trabajar para que las farmacias de ASSE estén habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (hasta ahora ninguna lo está, dijo Lema).

No obstante, expresó diferencias con el nuevo directorio en cuanto a las observaciones que con frecuencia se le hacen a ASSE por contrataciones directas: “Ellos hablan del tema normativo en los procedimientos, mientras que yo soy partidario de cambiar la conducta”, ilustró.