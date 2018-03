Tras apercibimiento judicial, Álvarez advirtió que Santo y seña continuará exponiendo situaciones de abuso

El periodista Ignacio Álvarez publicó ayer en Facebook una respuesta a la sentencia de la jueza Gabriela Rodríguez Marichal, que condenó con una pena de apercibimiento al Canal 4 (Monte Carlo TV) por la emisión de un episodio del programa Santo y seña en el que fueron vulnerados los derechos de dos niñas que habían sido víctimas de abuso. Es un “dislate”, dijo Álvarez, porque con el fallo “los periodistas no sólo no podemos entrevistar aun niño abusado, sino que tampoco podemos informar sobre el abuso que sufrió ese niño, porque no pueden ‘difudirse públicamente cuestiones esencialmente privadas’”. “O sea que los niños no tienen derecho a denunciar con su propia voz la violación de los derechos que otro les infrigió [sic]”, agregó. El conductor de Santo y seña calificó la resolución de ridícula, inhumana y contradictoria. “Quiero decirle a esa jueza y a todo el que quiera escucharlo (y sobre todo a los padres, abuelos u otros familiares y allegados de niños abusados) que en Santo y seña vamos a seguir denunciando estas situaciones. Y que de hecho estamos trabajando en tres nuevos casos que demuestran que esta es una realidad demasiado extendida, y que casualmente el Poder Judicial y el INAU son los principales omisos en su responsabilidad de erradicar el abuso infantil”.