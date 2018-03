Vázquez adelantó a sindicato de maestros de Montevideo que convocará a negociación colectiva de públicos en las próximas semanas

La reunión fue en la residencia de Suárez y Reyes ayer de mañana, mientras en la plaza Libertad se concentraban los trabajadores en el marco del paro parcial del PIT-CNT, de 9.00 a 13.00, al que adhirieron los maestros con una paralización de 24 horas. El hecho de que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, los recibiera “aun en una situación de conflicto, de confrontación” es, para la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) de Montevideo, Daysi Iglesias, “un gesto público de que se puede dialogar, se puede intercambiar y llegar a acuerdos”. “Es un gesto importante en una sociedad que hoy está ríspida”, opinó la dirigente.

Los maestros habían solicitado la reunión para manifestarle a Vázquez su preocupación por las crecientes situaciones de violencia en los entornos escolares y para conocer si el gobierno trabaja en un plan integral o en acciones para prevenirlas. El presidente les respondió que “compartía totalmente” la preocupación planteada y les propuso a los dirigentes sindicales una nueva reunión, a la que se sumarán autoridades de los ministerios del Interior, de Educación y Cultura, de Salud Pública (MSP), de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social, “para darnos a conocer los abordajes o políticas planteadas” desde cada una de esas carteras, contó Iglesias. Ademu solicitó que también se convoque a ese encuentro a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, “para conocer sobre políticas de infancia”, algo en lo que el mandatario estuvo de acuerdo. La reunión se fijaría después de la Semana de Turismo.

Los maestros plantearon que en esa reunión, aprovechando en particular la presencia de representantes del MSP, estos podrían aportar información para “mapear” las situaciones de emergencia que, aseguran, se están dando en varias instituciones educativas con niños que presentan crisis de ansiedad y de agresividad. También, manifestó Iglesias, les interesa aportar información acerca “de otras zonas de Montevideo en las que se están dando situaciones particulares de violencia en sus entornos, que, por no llegar a una situación de exposición pública, permanecen opacadas”. Iglesias prefirió no mencionar en qué zonas se producen estas situaciones, pero advirtió que “se están viviendo procesos similares y se trata de prevenir situaciones peores”.

Tomando medidas

La reunión de ayer coincidió con el paro de 24 horas resuelto por la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Enseñanza Primaria, que fue votado por la filial de Montevideo. Uno de los puntos centrales de la plataforma de los maestros fue la defensa de la negociación colectiva como herramienta, con la advertencia de que este año es la última discusión presupuestal del período, con el tratamiento de la Rendición de Cuentas y recordando que en 2017 hubo una demora en la convocatoria a la negociación, que debió resolverse en diez días. Los dirigentes de Ademu –ayer concurrieron los siete integrantes del secretariado– le plantearon este reclamo, ante lo que Vázquez adelantó que “inmediatamente después de [Semana de] Turismo se instalarán las negociaciones por temas salariales”, con la convocatoria al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público. Iglesias afirmó que eso era “lo que reclamábamos” y reivindicó que el paro “no fue en vano”.