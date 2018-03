Vladimir Putin fue reelecto con 72% de los votos; en una noticia no relacionada, 28% de los votantes rusos sufrieron accidentes

Este domingo se celebraron elecciones en la Federación de Rusia y el presidente Vladimir Putin fue reelecto, luego de obtener 72% de los votos del electorado. En segundo lugar quedó el comunista Pável Grudinin, seguido por el ultranacionalista Vladimir Zhirinovski, y en cuarto lugar terminó la periodista Ksenia Sobchak.

No fue la única noticia que llegó desde el país que organizará el próximo Mundial de fútbol. Horas después de que se conocieran los resultados oficiales, gran parte de los ciudadanos sufrieron extraños accidentes. “Podemos confirmar esta información”, dijo a Los Informantes (diario) un vocero de la Policía rusa, que se identificó pero su nombre y su apellido incluyen caracteres que no tenemos en el teclado. “Se trata de personas que, curiosamente, votaron en las elecciones. Y un rápido conteo señala que representan a 28% del electorado. Pero no creemos que exista una relación”, sostuvo.

Le preguntamos (con ayuda de nuestro traductor) si no le parecía una coincidencia demasiado grande. “No, señor. Y si valora mi vida y la suya dejará de hacer esas preguntas”, agregó.