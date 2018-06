Con la victoria de ayer sobre Nigeria 2-1, Argentina clasificó a octavos de final del Mundial de Rusia. Tanto los hinchas como los periodistas argentinos vivieron la clasificación como un doble éxito, ya que el primer gol fue anotado por Lionel Messi. “Se demostró que Lio es capaz de ponerse el equipo al hombro cuando estamos a punto de hundirnos porque él no se pone el equipo al hombro. Es la prueba de que él hace todo”, aseguró un periodista de la señal TyC Sports. Pero ayer no todas las noticias fueron buenas. Diego Maradona, quien siguió el partido desde la tribuna, se descompensó tras el segundo gol de Argentina. Durante el partido, el ex número diez de la selección pasó de la euforia a la apatía y viceversa varias veces. “Menos mal que ganamos, porque Maradona claramente no está pronto para jugar”, reconoció un dirigente de la Asociación de Fútbol Argentino. Es que las malas actuaciones de la selección argentina, que se remontan a los últimos cinco años, llevaron a que muchos en el ambiente futbolístico llegaran a la conclusión de que una eliminación de Argentina provocaría el “fin de la era Messi”, y el único jugador capaz de impulsar el renacimiento de la albiceleste sería Diego Maradona. “Yo no descarto que Maradona tenga que entrar a jugar en algún momento, pero por ahora le falta. A lo mejor llega para 2026, pero para el Mundial de Catar la veo brava. Capaz que hay que apostar a que Messi juegue cuatro años más”, aseguró el dirigente consultado.