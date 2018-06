Si bien el clima electoral se está instalando cada vez con más fuerza en la arena pública, las novedades en materia de candidaturas no son demasiadas. De hecho, el primer lugar en intención de voto en casi todas las encuestas lo sigue ocupando José Mujica. En una entrevista brindada a mediados de la semana, el ex presidente, de 83 años, calificó este hecho de “calamitoso”. “Por un lado, me llena de orgullo que la gente crea en mí. Por otro lado, ya soy un viejo, así que políticamente me parece un desastre. Ese es el tipo de brutas contradicciones que me generan ganas de largarme como candidato”, manifestó. Quien también se refirió a la posibilidad de ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio fue Danilo Astori. El ministro de Economía y Finanzas adelantó que se reunirá con Mujica para consultarle su opinión sobre este tema. “No es que le esté pidiendo autorización ni nada de eso. Lo que pasa es que tengo 78 años y para alguien de mi edad es muy difícil encontrar a alguien mayor para pedirle consejo. Me voy a reunir con Mujica porque es el único político que tiene más años que yo”, declaró Astori. El ministro aseguró también que el tema de su candidatura será el único que se tratará en la reunión. “No pienso contarle nada sobre mis hábitos a la hora de orinar, ni nada por el estilo, porque mi incipiente campaña no resistiría la aparición de un nuevo libro del Pepe con comentarios humillantes hacia mi persona”.