La Justicia condenó ayer al militar retirado que vandalizó con pintura verde dos placas de la memoria ubicadas en edificios militares. La identificación del delincuente fue posible gracias a que las cámaras ubicadas en estos lugares captaron la matrícula de su automóvil. Un integrante del Círculo Militar declaró: “Debo confesar que tengo sentimientos encontrados por el fallo. Por un lado, me doy cuenta de que es un compañero al que le preocupa la forma en que el Frente Amplio defiende a los subversivos. Pero por otro, alguien que se deja atrapar de una manera tan estúpida es una mácula para la institución militar, y está bien que se lo castigue”. Un integrante de una organización defensora de los derechos humanos valoró especialmente el hecho de que el fallo judicial sustituya los seis meses de prisión dispuestos inicialmente por “libertad vigilada” durante el mismo lapso. “A alguna gente le puede llamar la atención o molestar que salga libre. Pero teniendo en cuenta que este país está lleno de militares que cometieron delitos pero no fueron a prisión porque los juzgados sepultaron sus expedientes, es todo un logro que un oficial esté libre por la acción de la Justicia”. Como parte del fallo, el militar retirado deberá limpiar las placas vandalizadas. El condenado admitió que no tiene problemas en hacerlo, ya que “es una actividad que se parece bastante al trabajo que hice toda mi vida en el cuartel”.