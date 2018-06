Ayer se llevó a cabo la primera de las dos jornadas de movilización que Un Solo Uruguay (USU) convocó en reclamo de la poca respuesta obtenida por parte del gobierno ante las reivindicaciones que comenzaron a hacer fines del año pasado. “La verdad es que no hubo mucha gente participando, pero hay que entender que no teníamos la motivación de algún grupo de sindicalistas tratando de hacer un paro, como pasó el domingo en la estación de servicio de Santa Clara”, explicó un integrante de USU. El productor autoconvocado aseguró, de todos modos: “Estamos satisfechos con la cantidad de autos, camiones y tractores que participaron en la movilización. Prácticamente uno por persona. O sea, nos alcanza y nos sobra para cortar todas las rutas del país si no nos escuchan”. En la interna del movimiento consideran, no obstante, que el número de participantes de las movilizaciones se incrementará en los próximos años, fundamentalmente gracias a los avances tecnológicos. “Cuando vengan los coches autónomos seguro que vamos a tener concentraciones muchísimo más grandes. Porque otro de los problemas que tenemos los productores rurales para movilizarnos es que, como somos conscientes de que el agro es el principal motor del país, sabemos que si paramos de producir se para todo. Pero si el productor puede mandar a su auto sin tener que abandonar la estancia, vamos a poder llenar las rutas de vehículos. Es sólo cuestión de tiempo y de que los autos puedan andar sin nadie arriba”.