Dirigentes de Un Solo Uruguay (USU) manifestaron su descontento con el gobierno, ya que, según entienden, sus planteos no fueron escuchados. Integrantes del Poder Ejecutivo reconocieron que desde allí no se enviaron demasiadas señales a los autoconvocados, aunque aclararon que están esperando que termine el Mundial de fútbol de Rusia. “Todo depende de cómo salga Uruguay. Si se vuelve en la primera fase, vamos a sentarnos de nuevo con los representantes de USU y a plantearles propuestas concretas. Pero si termina entre los cuatro primeros –y ni que hablar si sale campeón– los vamos a mandar a cagar. Total, el pueblo va a estar contento y no le va a importar nada”, explicó una fuente gubernamental.

Los autoconvocados decidieron que llevarán a cabo una serie de movilizaciones el lunes y el martes, en reclamo de medidas de apoyo al agro. “Vamos a hacer un paro de 48 horas, porque esto no da para más”, declaró un dirigente de USU. Durante la movilización, los productores rurales no comprarán autos ni viajarán al Caribe. “Queremos que el gobierno entienda que sin el campo los sectores de la economía que se mueven gracias al gasto de las personas que nadan en guita no caminan”, aseguró el productor autoconvocado. “De todas maneras, nosotros no queremos tener de rehén a la población, como hace el PIT-CNT. El agro va a funcionar con normalidad, porque nuestros peones van a seguir trabajando”, sentenció.