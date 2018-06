José Amorín Batlle: “Nadie sabe lo que piensa” Novick

El senador colorado Jose Amorín Batlle, entrevistado hoy por Búsqueda, habló sobre la posibilidad de viabilizar acuerdos electorales entre los partidos de la oposición; en particular, fue consultado sobre la chance de avanzar en algún entendimiento con el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick. Amorín Batlle respondió: “Novick nadie sabe lo que piensa. Sabemos que está contra [el ex presidente José] Mujica y que levantaba cajones... Pero no sabemos en realidad cuáles son sus ideas”.

Según el dirigente colorado, el próximo gobierno “tiene que ser de coalición”, pero no de “concertación”. “Ni ir juntos. Cada partido tiene su identidad y tenemos derecho a pensar distinto en muchos temas. También tenemos derecho a pensar lo mismo en otros”, agregó. Consultado sobre la viabilidad de formar un gobierno de coalición con el Frente Amplio, contestó: “Hay sectores del Frente Amplio con los cuales podríamos hacer un coalición, pero hay otros que son enormemente conservadores. Los sectores de izquierda radical o los de más a la izquierda no quieren cambiar nada”.