Los sindicatos docentes criticaron duramente al Poder Ejecutivo porque entienden que los aumentos en el presupuesto educativo previstos en la Rendición de Cuentas son claramente insuficientes. Entrevistada por el matutino El Observador, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, afirmó que el incremento “es el mayor esfuerzo que puede realizarse en este momento”, y se quejó además por la pérdida de clases que representan los paros. “Creo que acá hay una confusión de los docentes, que creen que aumentamos el gasto en educación por sus reclamos. En realidad lo aumentamos porque las encuestas dan que la gente considera que hay una crisis en la educación. Cuando entiendan eso, seguro que van a dejar de hacer paros”, sostuvo.

La ministra opinó también que la declaración de esencialidad de la educación que decretó el gobierno a mediados de 2015 también puede haber contribuido a “generar confusión”. “Lo de la esencialidad es un término legal, casi un tecnicismo. No es tan literal. La educación es esencial, pero tampoco tanto”. Muñoz llamó también a los gremios docentes “a no tomarse tan literalmente eso que estamos diciendo de que es el mayor esfuerzo que puede hacerse en este momento”. “Es el mayor esfuerzo que autoriza [el ministro de Economía y Finanzas] Danilo Astori. Si todos supiéramos leer entre líneas, no habría tantos problemas de comunicación”, afirmó.