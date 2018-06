El arquitecto Rafael Viñoly presentó un segundo proyecto de reforma para el hotel San Rafael, luego de que el primero generara una considerable polémica debido a la altura de la torre principal, que llegaba casi hasta 300 metros. El nuevo proyecto consiste en dos torres horizontales, perpendiculares entre sí. Un jerarca de la Intendencia de Maldonado reconoció que “este complejo tampoco combina muy bien con el entorno, pero si en algún momento se pone de moda construir en los alrededores esculturas de cajas de zapatos de 100 metros de altura, cosa que puede pasar, porque en materia de modas todo es posible, la zona va a pasar a tener una identidad muy definida”. El funcionario adelantó que de todas maneras recomendará al intendente blanco Enrique Antía y a los ediles de la Junta Departamental que aprueben este segundo proyecto. “Los proyectos que presenta son cada vez más feos, un tercero puede ser fatal. Creo que el mensaje de Viñoly fue muy claro: ‘Como no aprobaron mi proyecto, presento uno mucho más feo, y si me los siguen rechazando, la cosa se va a poner cada vez peor’”. Un edil oficialista admitió: “No es lindo que nos extorsionen así, pero hay que reconocer que Viñoly tiene con qué hacerlo. A mí personalmente no me preocupa mucho el paisaje, pero eso lo pienso con relación a los proyectos que presentó hasta ahora. Si esta tendencia se mantiene, creo que podríamos llegar a obras que hieran la sensibilidad hasta de un ignorante como yo”.