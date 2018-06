La FIFA inició una investigación para determinar por qué hubo tantas butacas vacías durante el partido entre Uruguay y Egipto del viernes, a pesar de que todas las entradas estaban vendidas. Un integrante del comité organizador del Mundial declaró: “A mí lo que me llama la atención es que hubiera tantas butacas ocupadas al final de ese partido horrendo. La FIFA debería preocuparse por eso. Nosotros hicimos nuestro trabajo”. A pesar de que el juego de los celestes fue bastante deslucido y ganaron con una jugada de pelota quieta a los 89 minutos, se espera que para el partido con Arabia Saudita el nivel de juego mejore, ya que la diferencia en la calidad de ambas selecciones es mucho mayor. El director técnico de Arabia Saudita, Juan Antonio Pizzi, pidió a los uruguayos que traten de hacer un gran partido y ganen por una buena diferencia de goles. “Todo el mundo sabe que Uruguay tiene una extraordinaria capacidad para complicarse en los partidos fáciles, sobre todo si pueden garantizar una clasificación. Pero les pido por favor que no me hagan sufrir hasta el último minuto para hacernos un gol de pelota quieta o después de un entrevero en el área chica. No quiero que se prolongue la agonía”, aseguró en una conferencia de prensa. Pero el director técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, consideró “difícil” que el partido contra los saudíes sea muy diferente. “Mi experimento del mediocampo adolescente claramente no funcionó. El próximo partido vuelve el Uruguay de verdad”.