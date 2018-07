Quienes entraron ayer a Wikipedia se encontraron con que el acceso a los artículos estaba bloqueado, y lo único que se podía ver era un mensaje firmado por los responsables de la enciclopedia virtual en contra de una directiva sobre derechos de autor que se votará hoy en la Eurocámara. Un internauta escribió en un foro: “Esto me sirvió para tomar conciencia no sólo sobre esta directiva, sino también sobre la importancia que tiene Wikipedia en mi vida diaria. Me di cuenta de cuánto la necesitaba. Y al igual de lo que me pasa con los pedidos de donación, esta toma de conciencia me dura solamente un par de horas". Pero el bloqueo también tuvo repercusiones en los medios de comunicación. Un reporte de una empresa que monitorea contenidos periodísticos reveló que durante el miércoles “se notó una importante disminución en notas de prensa sobre Belice, el Imperio Otomano, los animales exóticos y otros temas sobre los que el promedio de los periodistas sabe muy poco”. Un periodista de un portal web reconoció que “cuando tengo que hacer una nota sobre países pequeños o acontecimientos históricos siempre entro a Wikipedia, que es mucho más fácil que leer algún capítulo de un libro. Pero ayer me enteré de la presentación de un libro sobre el reinado de un emperador japonés de la Edad Media y, cuando busqué su nombre en Wikipedia, me apareció un mensaje que ni siquiera entiendo, así que opté por escribir una nota sobre el último tatuaje de Beyoncé”.