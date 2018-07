La venta de terrenos públicos en la rambla Sur de Montevideo a la empresa Buquebus para la construcción de una terminal y un centro comercial dividió a la interna oficialista. “Esta obra no me convence porque no se inauguraría en este gobierno. ¿Y para qué queremos algo que no vamos a poder inaugurar antes de las elecciones, y encima capaz que la inauguran los blancos en el período que viene?”, declaró un diputado del Frente Amplio. Pero hay otros legisladores oficialistas que priorizan el hecho de que la obra generará ingresos y fuentes de trabajo. Uno de ellos explicó: “Este no es proyecto aislado, sino que forma parte de un plan multipartidario para arruinar la zona costera del sur del país y que generaría 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos”. El legislador recordó que en las últimas semanas Maldonado aprobó el polémico proyecto de reforma del ex hotel San Rafael, y en Canelones ocurrió lo propio con un plan que permite edificaciones de hasta 13,5 metros de altura. “Hay que valorar estas políticas de Estado, porque Uruguay tiene un gran déficit en ese sentido”.