El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció ayer que durante 2017 se produjo una “leve disminución” en la tasa de suicidios con respecto a 2016. Las autoridades consideraron que el dato es “alentador”, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2013 a 2016 las muertes por autoeliminación venían aumentando y se situaron en cifras similares a las de 2002. “La verdad es que todo esto me tenía muy preocupado, por no decir deprimido. Es más: si esto seguía así, me suicidaba”, declaró un jerarca del MSP. De todas maneras, algunos especialistas consideraron que cuando termine 2018 los datos pueden ser “más desalentadores”. “Las cifras en lo que va del año son más bajas que las de años anteriores. Pero hay que tener en cuenta que este domingo vuelve el fútbol uruguayo, y no es un retorno común y corriente, sino que llega después de un Mundial en el que Uruguay tuvo varias alegrías”, aseguró un docente de psiquiatría de la Universidad de la República. El profesional explicó que “el fútbol uruguayo suele ser bastante deprimente, no sólo por lo mal que se juega, sino también por la pobreza del entorno, el caos dirigencial y, por supuesto, los periodistas. Sin embargo cuando se viene de un Mundial, el golpe es similar al de la vuelta de las vacaciones, pero muchísimo más fuerte”. “Sería muy contraproducente desde el punto de vista de la salud pública que Uruguay salga campeón de América en 2019. Es mejor que le vaya mal, así el shock de la vuelta no es tan grande”, opinó el especialista.