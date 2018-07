Los dos partidos jugados el viernes por los cuartos de final del Mundial de Rusia dejaron afuera a los únicos equipos latinoamericanos que quedaban en carrera: Brasil y Uruguay. En el caso de los celestes, fueron superados claramente por Francia en un encuentro que terminó 2-0. Luego de la derrota, el técnico Óscar Tabárez aseguró que el equipo se fue con “la mirada bien alta”. “De todas maneras, para Fernando Muslera hubiera sido bueno que durante el partido no mirara tanto para arriba, sino un poco más al frente, para poder atajar los tiros al arco”. Brasil, por su parte, perdió por 2-1 contra Bélgica. Un periodista brasileño apostado en Rusia reconoció que la eliminación fue “un duro golpe” para el país norteño, aunque que “me gustaría que la derrota se analice mediante el VAR, porque no sería raro que se trate de una simulación de Neymar”. Es que durante el Mundial el delantero carioca se destacó por la manera aparatosa en la que se revolcó por el piso ante algunas faltas leves que le cometieron. “No digo que la eliminación no nos haya pegado. Pero tampoco sé si era para tanto”, aseguró el periodista. En Brasil, mientras tanto, los representantes locales del sitio Youtube explicaron que el partido contra Bélgica está siendo visto “una y otra vez por millones de brasileños”. Un experto en internet explicó que “la gente mantiene la esperanza de que la selección se levante y siga en el Mundial como si no hubiera pasado nada”.