El senador y ex presidente José Mujica citó ayer a una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, en la que anunció su decisión “indeclinable” de no ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio.“No puedo hacer política con las tripas. Entre eso, y que con el cerebro hace tiempo que no hago política, ya son demasiados órganos que no estaría utilizando”, declaró. Mujica también se refirió a la posible candidatura del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien en las últimas semanas lo visitó dos veces en su chacra de Rincón del Cerro para sondear su opinión al respecto. “Astori tiene más derecho que nadie a ser candidato. Yo no puedo apoyarlo porque en mi sector no lo apoyan. Y difícilmente lo hagan en algún momento, porque yo mismo les pedí que no lo hicieran”. Horas después de la conferencia de prensa, Astori confirmó que le solicitará a Mujica una nueva reunión. “A esta altura ya no sé si confiar o no en el Pepe, porque de alguna manera me convence de que me acerque a él porque me va a ayudar, pero después me mata. Encima anda diciendo por ahí que yo no puedo mear si hay mucha gente alrededor. Así que se me ocurrió que lo mejor era preguntarle en persona si debería seguir confiando en él, porque su opinión me importa mucho. Si quiero ser presidente, no puedo darme el lujo de no escuchar sus sabios consejos”.