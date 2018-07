El diputado nacionalista Rodrigo Goñi está impulsando una ley que combata las fake news, modalidad cada vez más extendida en todo el mundo, fundamentalmente debido a la gran difusión que pueden alcanzar estas informaciones apócrifas mediante las redes sociales. En principio, la iniciativa tendría el apoyo de todos los partidos. “Cuesta creer que alguien se dedique a crear noticias falsas sobre los políticos. Como si no nos mandáramos suficientes cagadas reales. ¿Qué necesidad de andarlas inventando?", declaró un diputado del Frente Amplio. Un senador del Partido Colorado opinó, por su parte, que el fenómeno de las fake news “es una verdadera amenaza para la democracia”. “Sería gravísimo que la campaña electoral se enturbie por la acción de algunos intereses particulares que operan desde las sombras, o desde el extranjero. La única influencia que debe existir en una campaña electoral es la de las encuestas falsas. No hay mejor garantía de que se mantenga el orden republicano e institucional”. Un diputado del Partido Nacional aseguró que dentro del sistema de partidos existe “un delicado equilibrio que se logró gracias a que cada partido tiene una encuestadora amiga que lo infla en las encuestas al tiempo que les da para atrás a los otros. Eso garantiza la igualdad de condiciones. En el caso de las fake news, como no se sabe quién es el responsable, tampoco se puede demostrar que responda a tal o a cual partido”.