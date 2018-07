Científicos de la Universidad de San Martín anunciaron el hallazgo de un esqueleto de dinosaurio en la provincia argentina de San Juan. La particularidad de este ejemplar es su gran tamaño, ya que data de 200 millones de años atrás, una época en la que supuestamente eran más chicos. “Para Argentina es un descubrimiento de gran importancia, ya que demuestra que los habitantes de esta tierra no siempre fueron agrandados, sino que hubo una época en la que efectivamente eran grandes”, declaró un científico que participó en el hallazgo. El académico explicó que este descubrimiento es “apenas el comienzo de una línea de investigación”, ya que “ahora viene la parte más importante, que es determinar si era peronista o no”. Los científicos argentinos están trabajando en una hipótesis según la cual los dinosaurios hallados en la Patagonia no se extinguieron debido a la caída de un meteorito, sino a “enfrentamientos internos sin cuartel”. La importancia de estas investigaciones trascienden ampliamente el campo de estudio de la paleontología. Un sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata explicó que este enfrentamiento “podría ser el gen de lo que hoy conocemos como peronismo”. “Creemos que todos los dinosaurios que habitaron la Argentina se dividían entre peronistas y antiperonistas, y las peleas que había entre ellos eran tan salvajes que no había posibilidad alguna de acuerdo. Se parece bastante a la actualidad, a pesar de que el salvajismo de hoy en día es mucho mayor”.