El semanario Búsqueda publicó ayer que en horas de la noche se iba a realizar una reunión de varios líderes sectoriales del Frente Amplio (FA) en la casa del secretario político del partido, Gonzalo Reboledo, para analizar el tema de las candidaturas a la presidencia. Según la versión de prensa, durante el encuentro se iba a preparar una comida invernal a base de porotos. La reunión efectivamente se hizo y fuentes del oficialismo explicaron que “se comieron porotos a pesar de que no estaba en los planes, pero como lo dijo Búsqueda, nos pareció que tenía razón, como siempre”. A la reunión asistieron Javier Miranda, Mónica Xavier, Constanza Moreira, Lucía Topolansky y José Mujica, quien hace dos días le propuso al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que se presente como precandidato. Un asistente a la reunión relató que el tema fue abordado. “Todos estuvieron de acuerdo en que Murro podría ser un muy buen candidato, sobre todo por su capacidad para articular la interna frentista. No hay que olvidar que durante cinco años fue presidente del Banco de Previsión Social, así que entiende a los ancianos mejor que nadie. Para el FA de hoy es ideal”. La fuente consultada aclaró que no hubo grandes sorpresas en las posturas de los invitados. “Xavier dijo que había que preguntarle a Tabaré Vázquez, Moreira reclamó que hubiera una mujer en la fórmula, Topolansky le pidió a Mujica que no se presentara y Mujica le dijo que se quedara tranquila, que no se iba a presentar, o capaz que sí”.