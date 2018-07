La reunión de la semana pasada de los precandidatos del Partido Nacional (PN) con la presidenta del directorio de esa colectividad política, Beatriz Argimón, reveló que existen varias coincidencias entre todos los aspirantes a la presidencia. “Cada uno de nosotros está de acuerdo en que quiere ser candidato a la presidencia y que estaría dispuesto a masacrar a un rival en la interna para lograrlo. Es importante tener coincidencias”, reveló un participante del encuentro. Pero más allá de las candidaturas, durante la reunión se llegó a un acuerdo sobre los principales lineamientos programáticos que deberá tener un eventual gobierno del PN, que aparecen plasmados en un documento aprobado el lunes por unanimidad en el directorio nacionalista. Uno de los principales objetivos expresados allí es “alcanzar niveles de desarrollo humano del primer mundo”. Un dirigente que participó en la elaboración de este documento explicó que “quizás a algunos les pueda sorprender que un partido que propone la baja de impuestos, critica los planes sociales y promueve una menor participación del Estado se fije un objetivo de este tipo. Pero no hay que olvidar que en esta materia Europa y Estados Unidos están retrocediendo a pasos agigantados, así que no sería descabellado pensar que en algún momento vamos a estar iguales”. De todas maneras, el dirigente aclaró que este emparejamiento “va a llevar tiempo, porque a ellos les falta retroceder mucho. No va a ser cosa de un par de años”.