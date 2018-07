En 2025 se cumplirán 100 años de existencia del Palacio Legislativo, por lo que el Poder Legislativo comenzó a planear las celebraciones. “Es una oportunidad única para conmemorar algo que efectivamente haya ocurrido, porque ese mismo año se cumplen 200 años de la Declaratoria de la Independencia, que en realidad no proclamó la independencia, porque eso recién ocurrió en 1830”, declaró un integrante de la comisión legislativa que comenzó a funcionar para organizar las celebraciones por el aniversario del palacio de las leyes. Una de las primeras medidas de la comisión fue contratar a un grupo de especialistas para que evalúen el valor patrimonial del edificio. “Los primeros estudios revelan datos muy interesantes, por ejemplo, que hay varios diputados que están en el Palacio Legislativo desde mucho antes que el techo”, explicó el integrante de la comisión. Agregó: “Hay muchos legisladores, sobre todo de la cámara baja, que pasan completamente desapercibidos porque van muy poco a las sesiones, y cuando van se pasan todo el tiempo durmiendo. Esto lleva a que si se les pregunta a sus colegas o a los funcionarios desde hace cuánto están, nadie es capaz de responder”. Según los investigadores, al tratarse de personas que aparentemente no tuvieron otro objetivo en la vida que mantenerse en su banca, no sería raro que se hubieran instalado allí antes de que las obras terminaran, como forma de asegurarse un lugar.