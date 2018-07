Los medios de comunicación uruguayos están realizando una cobertura del Mundial de Rusia 2018 bastante más grande que en ocasiones anteriores. Un periodista de un canal de televisión explicó: “Para mí el Mundial es una oportunidad histórica para venir a Rusia, porque si no era por esto, jamás iba a venir. Por turismo yo sólo voy a Miami o Brasil. Acá lo único que hay son monumentos viejos, estatuas y comida rara. Para mí, honestamente, venir acá es de trolo, algo así como ir a París. En ese sentido, el Mundial de Francia en 1998 fue también una linda oportunidad. La verdad es que si no fuera por el fútbol, yo sería un ignorante”. El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) aprovechó la abundante presencia de la prensa uruguaya en Rusia para realizar una investigación sobre ese país, en la que participaron todos los afiliados a la institución que viajaron a cubrir el Mundial. “Por ahora, la única conclusión a la que se llegó es que el ruso es un idioma muy difícil. Fue el único aporte que fueron capaces de hacer los periodistas, al igual que está ocurriendo en las coberturas televisivas, radiales y de prensa escrita”, aseguró uno de los encargados del estudio. De todas maneras, el integrante del CPDU aclaró que “faltan dos semanas para que termine el Mundial, así que no descartamos que se llegue a nuevas conclusiones, como por ejemplo que los rusos toman mucho vodka, o que el té es el equivalente a nuestro mate”.