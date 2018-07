José Mujica y Danilo Astori reeditaron ayer su reunión de la semana pasada para discutir el tema de las candidaturas a la presidencia por el Frente Amplio (FA). Fuentes del oficialismo reconocieron que visto desde afuera “puede parecer que es un tema en el que no se ponen de acuerdo y por eso se tienen que reunir varias veces. Pero en realidad no es así, lo que pasa es que ambos tienen unos cuantos años [Astori tiene 78 y Mujica 83], y después de la primera reunión no se acordaban exactamente de lo que dijo el otro. Esta vez decidieron sacar apuntes con sus tablets del Plan Ibirapitá”. A la salida de la reunión de ayer, Mujica aseguró que el sector que lidera, el Movimiento de Participación Popular (MPP), no apoyaría una candidatura del ministro de Economía y Finanzas. También aseguró que le gustaría un candidato “independiente”, y rechazó de plano la posibilidad de presentarse. En horas de la noche, sin embargo, cuando dirigentes del MPP se reunieron con el líder sectorial y le propusieron que fuera candidato, Mujica respondió que lo pensaría. Un dirigente emepepista que estuvo en la reunión explicó: “Cuando le pedimos que fuera candidato empezó una frase para argumentar que no quería presentarse, pero antes de terminar, la frase se transformó en un anuncio de que se iba a presentar”. La fuente consultada aclaró que, si bien la reunión terminó con el ex presidente asegurando que estaba completamente decidido a candidatearse, la dirigencia del MPP estimó que lo más conveniente era declarar ante los medios que lo iba a pensar, porque era altamente probable que cambiara de opinión antes de que terminara el día.