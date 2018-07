En una entrevista publicada el jueves en el semanario Búsqueda, el ex presidente José Mujica fue consultado sobre quién sería el mejor candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA). “El mejor candidato sería el Maestro (Óscar) Tabárez porque es el único que puede llegar a unir a la sociedad en este momento, pero no agarra ni loco”, declaró. Dirigentes del FA se mostraron “asombrados” ante la capacidad de Mujica de “secar” candidatos. “La semana pasada todo el mundo daba como un hecho que el Maestro era candidato indiscutido para dirigir a la selección en los próximos años. Pero Mujica tiró la posibilidad de que se tirara a presidente, y ahora está en duda que siga”, aseguró un integrante de la Mesa Política del FA. Otro dirigente frentista reconoció que se está estudiando la posibilidad de reclamarle al líder del Movimiento de Participación Popular que “deje de tirar nombres”. “Quemar posibles candidatos es algo que forma parte de las mejores tradiciones del Frente Amplio, pero alguno hay que dejar, porque si los hundimos a todos, ni siquiera nos va a quedar una heladera”. La posibilidad de que Tabárez sea candidato fue analizada en varios sectores del oficialismo, aunque la opinión casi unánime es que no sería el indicado. “Es un tipo demasiado joven e inexperiente. Tiene apenas 71 años. Van a ser unas elecciones muy difíciles y no podemos arriesgarnos con alguien menor de 75”, declaró un dirigente del Partido Socialista.