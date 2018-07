Las declaraciones sobre la inseguridad ciudadana del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se distanciaron bastante de las del resto del oficialismo en estos últimos meses. En mayo, a raíz del asesinato de una mujer en Neptunia, dijo, refiriéndose a los delincuentes: “Son ellos contra nosotros”. En ese entonces, en el Frente Amplio (FA) reconocieron que sus declaraciones fueron “imprudentes y apresuradas”, ya que “falta mucho para las elecciones, y si empezamos la campaña electoral ahora, en octubre de 2019 vamos a estar fundidos”. Orsi volvió a generar polémica dentro de la izquierda esta semana, cuando en una entrevista radial aseguró que habría que evaluar la posibilidad de obligar a los presos a trabajar, con la amenaza de darles cadena perpetua si no lo hacen. El senador nacionalista Jorge Larrañaga consideró estas palabras como una prueba de que la inseguridad “llegó a límites escandalosos”. “Ya no se trata de que roben un auto o un cajero automático. Ahora hay un intendente del FA que nos está robando el discurso. Esto no da para más”. El legislador anunció que a raíz de las declaraciones de Orsi incluirá en su proyecto de reforma constitucional una disposición que permita a los expertos en propiedad intelectual participar en la represión del delito junto con los policías y militares. “Algunos dirán que es una medida extrema, pero la realidad es que la gente no puede sacar un celular por miedo a que se lo roben, y no puede largar una idea por el mismo motivo”.