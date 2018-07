La comisión parlamentaria que estudia el financiamiento de los partidos políticos decidió ayer que se citará al ex presidente José Mujica, y estudia citar también al ex presidente Luis Alberto Lacalle. “Esto es una muestra de que la violencia y las citaciones sólo engendran más violencia y citaciones. Se cita a alguien de un partido, desde ese partido citan a otro por venganza, y cuando nos queremos acordar, en lugar de juntarnos para tapar nuestros negocios turbios nos juntamos para divulgarlos”, aseguró un legislador que integra la comisión. En el caso de Mujica, se lo consultará por la condonación a la empresa Tenfield de una deuda con la Dirección General Impositiva cuando él era presidente. Directivos de la empresa también fueron convocados, pero ya anunciaron que no asistirán. Un ejecutivo de Tenfield negó tajantemente que la empresa haya contribuido de alguna manera con la campaña de Mujica. “Si lo hubiéramos hecho, el Pepe hubiera quedado eliminado del balotaje, y seguramente en forma bastante humillante. El hecho de que haya ganado es la mejor evidencia de que nosotros no estuvimos metidos”. La fuente explicó que el modus operandi de la empresa consiste en enriquecerse a costa de la destrucción de la fuente de ingresos, tal como ocurrió con el fútbol uruguayo. “Con ver la diferencia entre el fútbol local, que aún dominamos, y la selección, de donde nos sacaron, ya alcanza. Es dos más dos, no es necesario que vayamos a declarar”.