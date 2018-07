El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el lunes 16 de julio con su par ruso, Vladimir Putin. En declaraciones realizadas desde Bruselas, ciudad a la que Trump asistió para participar en la cumbre de jefes de estado de la Organización Para el Tratado del Atlántico Norte, el mandatario estadounidense aseguró que Putin “no es mi amigo ni enemigo, sino un competidor”. Fuentes de la Casa Blanca opinaron que es “bastante osado por parte de Trump competir con Putin como el villano más grande del mundo. Tiene con qué, obviamente, pero Putin es un peso pesado”. Según anunciaron fuentes de ambos gobiernos, uno de los temas que se abordará en la reunión es la participación de Rusia en las últimas elecciones en Estados Unidos. “Hay muchos otros temas, pero este va a ocupar casi toda la reunión, porque el agradecimiento de Trump no puede ser algo de cinco minutos. No hay que olvidar que dentro de dos años seguramente vaya a buscar su reelección, así que va a necesitar nuevamente los favores de Moscú”, aseguró un funcionario de la cancillería rusa. De todas maneras, la fuente consideró que la reunión podría tener algunos momentos tensos. “Es probable que Putin le recrimine que haya dejado tantos cabos sueltos en la ‘trama rusa’. Como ex agente de la KGB, un manejo tan torpe de la información, nada más ni nada menos que por parte de un presidente, lo saca de quicio”.