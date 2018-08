Ayer se confirmó que la comisión designada por la FIFA y la Conmebol para intervenir la Asociación Uruguaya de Fútbol estará integrada por el senador colorado Pedro Bordaberry (quien también la presidirá), el diputado blanco Armando Castaingdebat y el ex futbolista Andrés Scotti. No se descarta que en las próximas horas se integre también a alguien cercano al Frente Amplio. “Es una muy buena noticia que se haya armado esta comisión, pero me preocupa mucho que haya representantes de todos los partidos, porque teniendo en cuenta el nivel de acuerdo al que pueden llegar, su trabajo puede llegar a durar 20 años”, declaró el presidente de un club de Primera División.

Bordaberry celebró ayer en su cuenta de Twitter el haber sido designado presidente de la comisión. “Muy feliz por haber logrado finalmente presidir algo. Es la prueba de lo que siempre dije: sólo me hacía falta un cargo para el que no se necesitara ser electo”. Consultado por la prensa, el legislador reconoció que se sintió “muy cómodo” mientras conversaba con los enviados de la FIFA y la Conmebol, ya que “ahí no había que ser simpático, ni hacerse el humilde, ni ninguna de esas cosas que hay que hacer en la campaña electoral”. Bordaberry reconoció incluso que le sorprendió que lo eligieran, ya que “lo primero que les dije cuando llegué fue: ‘Vine para que hagan mierda a [Francisco] Paco Casal’. Pensé que me iban a mandar a mi casa, pero se ve que Casal les cae realmente mal”.