Todo parece indicar que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, será el candidato del sector nacionalista Mejor País, el único que hasta ahora no había definido al suyo. Antía aclaró, de todos modos, que antes de aceptar “tengo que ver algunas cosas, por ejemplo, cuántos tramos de costa me va a dejar el gobierno para arruinar. Si esto de la terminal de Buquebus en el dique Mauá sale, por ejemplo, es una oportunidad que se me escapa”. De todas maneras, la candidatura de Antía parecería ser un hecho, ya que recibió el apoyo expreso de los principales referentes del sector, como los intendentes de Colonia, Walter Zimmer, de Cerro Largo, Sergio Botana, y de Tacuarembó, Eber da Rosa. Pero además, en las últimas horas se conocieron nuevas adhesiones. Es el caso del arquitecto Rafael Viñoly, quien destacó “la capacidad de Antía de abrirse a las propuestas estéticas de vanguardia que, como suele ocurrir, en un inicio son consideradas espantosas”. También manifestó su respaldo al intendente fernandino la empresa encargada de fabricar la cerveza Corona: por medio de un comunicado ponderó “la valentía de Antía para enfrentarse a las mafias ecologistas”. Finalmente, el hijo del jefe comunal, Fernando Antía, destacó respecto de su padre: “Me impulsó a salir a dar la vuelta al mundo en una regata cuando yo tenía tanto tiempo libre que estaba convertido en un ni ni. Si fue capaz de hacerlo conmigo, seguro que lo puede hacer con tantos jóvenes que lo necesitan”.