El intendente de Florida, Carlos Enciso, propuso que las intendencias tengan su propia policía, dependiente directamente de los gobiernos comunales. En el Partido Nacional (PN) la idea recibió críticas y apoyos. “Está loco Enciso. Hace años que le estamos pegando a [el ministro del Interior Eduardo] Bonomi por la inseguridad, haciendo que la gente lo odie, pero si las intendencias tienen policías les van a empezar a echar la culpa a ellas, y las nuestras son como 12”, declaró un legislador del PN. Entre los intendentes, en cambio, la propuesta es vista con buenos ojos. “Me parece bárbaro, porque yo tengo mucha gente de confianza que haría un gran trabajo en la policía municipal; concretamente me refiero a mis dos hijos, mi esposa, el hermano de ella, su esposa y sus hijos, y un par de compañeros de ruta de hace mucho tiempo. Me animaría a decir que ellos tienen prácticamente un lugar asegurado en esta nueva policía”, declaró un jefe comunal nacionalista. Un intendente del Frente Amplio, mientras tanto, aseguró que “lo de la policía municipal me gusta porque tiene un aire de necesidad y urgencia tal que si alguien pide un llamado a concurso lo podemos acusar de frutillita y de ser blando con los asesinos”. La propuesta del intendente Enciso también entusiasma a varios jerarcas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que proponen crear una policía sanitaria integrada por sus familiares y amigos, que acompañaría a las ambulancias.