Ayer declaró ante la fiscal Silvia Peŕez el empresario Walter Alcántara, quien a comienzos de mes divulgó una serie de grabaciones de conversaciones que mantuvo con el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez. Alcántara fue citado luego de que la Policía Científica recuperara algunas grabaciones que borró de su celular. “Es tremendo el daño que se me está haciendo. Yo estoy tan quemado en el mundo empresarial que estaba a punto de conseguirme un laburito vendiendo celulares. Pero ahora que todo el mundo sabe que ni siquiera soy capaz de borrar un audio, se me complicó”, declaró el empresario. Ayer circularon en la prensa versiones sobre una posible nueva citación judicial al periodista Julio Ríos, debido a inconsistencias en sus declaraciones. Al conocer estas versiones, Ríos se declaró “indignado”. “A mí me vienen pegando con esto de las contradicciones desde hace tiempo, pero que me quiera citar la Justicia ya es demasiado. Putear a Tabárez cuando le va mal y alcahuetearlo cuando le va bien no es delito”, declaró en un programa de radio. Desde el Círculo de Periodistas Deportivos se solidarizaron con Ríos, y aseguraron que “una posible judicialización del discurso inconsistente y poco riguroso afectaría nuestra libertad. Estamos hablando de que prácticamente todos los periodistas deportivos podrían ir presos cada vez que un grande gana un partido después de perder dos seguidos”, declaró un directivo de la gremial.