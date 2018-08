El gobierno manifestó su discrepancia con la decisión de la FIFA de intervenir la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, explicó que el funcionamiento de la AUF es una cuestión interna del país y un organismo extranjero no puede intervenir. “Esto no es una cuestión de nacionalismo, el tema es que hay cosas que un extranjero no entiende. Por ejemplo, puede pensar que Tenfield es una empresa extremadamente turbia, pero cuando uno se entera de que ahí hay compañeros como Gustavo Torena o Enrique Saravia, todo cobra otro sentido. Alguien que nunca haya visto a Torena salir a la calle vestido de Pato Celeste y un rato después meterse en la Torre Ejecutiva no puede hacerse una imagen completa del fútbol uruguayo”. Si bien desde la FIFA no se pronunciaron sobre la posición del gobierno uruguayo, varias fuentes del organismo reconocieron que los últimos acontecimientos seguramente afecten algunas cuestiones relacionadas con el fútbol sudamericano. “Con todo esto, las chances de que finalmente Argentina y Paraguay organicen el Mundial de 2030 son cada vez mayores”, explicó un integrante del Comité Ejecutivo de la FIFA. Y agregó: “Había algunos pequeños detalles que no convencían en la terna que se había propuesto, pero ahora que uno de los países tomó la sabia decisión de suicidarse, los otros dos corren con más probabilidades”.