La Liga Federal Frenteamplista (LFF), agrupación liderada por el diputado fernandino Darío Pérez, anunció que seguramente se sume al Partido Obrero Revolucionario, la Vertiente Artiguista y PAIS (Participación, Acción, Integración Social) entre los sectores que apoyan la precandidatura a la presidencia del intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Pérez aclaró que de todos modos que Martínez no era la primera opción. “El nombre que más nos gusta es el de Enrique Antía, porque tenemos con él más coincidencias que con ningún otro político del país. Pero desgraciadamente él pertenece al Partido Nacional y nosotros al Frente Amplio (FA). Y dentro de la fuerza política, Martínez nos pareció la mejor opción”, aseguró Pérez en una entrevista radial.

El legislador también aclaró que este respaldo está condicionado a cómo se den los movimientos internos en el FA. “Sé que a Martínez lo apoyan muchos, pero también tiene muchos detractores. Ahora, si por una de esas casualidades todos se ponen de acuerdo en que hay que apoyarlo, nosotros nos vamos a oponer fuertemente, porque los principios no se negocian”, declaró el legislador, con la voz quebrada. Y también adelantó que si el ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos decide apoyar al jefe comunal capitalino, la LFF no sólo rechazará la candidatura, sino que votará en contra de todas las propuestas que presente el FA en el Parlamento, las juntas departamentales y el Foro de San Pablo.