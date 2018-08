Un grupo de militantes del Frente Amplio está recogiendo adhesiones en internet a una carta dirigida al ex vicepresidente Raúl Sendic, en la que le piden que se abstenga de usar en público símbolos y referencias que lo asocien a ese partido político. “Sabemos que es duro que te pidan algo así, porque con la cantidad de impresentables que hay en nuestra fuerza política, para que te pidan que te borres tenés que haber caído muy bajo. Pero bueno, es por el bien del Frente”, aseguró uno de los responsables de la iniciativa. Sendic aclaró que si bien respeta la opinión de los “compañeros que dan opiniones y consejos”, también dijo que confía “en todo esto que me respalda cada vez que salgo al interior del país o a los barrios de Montevideo”. “Sí, es cierto que cada vez que salgo a la calle me putean diez o 20 personas. Pero si tenemos en cuenta que debe de haber más de tres millones de personas que nunca me dijeron nada, creo que el respaldo de mis compatriotas tiene un saldo altamente positivo”, consideró.

Luego de que se conociera la carta de los militantes frentistas, se divulgó otra misiva dirigida al ex vicepresidente, pero en este caso escrita por militantes del Partido Nacional. “Señor Sendic, esa gente no lo quiere, usted siga en su camino porque la política uruguaya lo necesita. Es más: durante la campaña electoral intente tener la mayor participación posible, porque sus aportes son indispensables”, dice un fragmento del texto.