El proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Caja Militar genera dudas en el Movimiento de Participación Popular (MPP), que lo considera demasiado duro. El senador emepepista José Mujica sugirió incluso posponer el tratamiento de la reforma hasta que se analice la nueva Ley Orgánica Militar. “Yo soy consciente de que hay que reformar la Caja, pero lo único que pido es que lo hagan cuando yo no esté, porque no quiero ver con mis propios ojos cómo tantos años de defender los privilegios de los militares se van por la borda”, expresó.

Varias fuentes de las Fuerzas Armadas reconocieron que están “en alerta”: “Si bien confiamos ciegamente en el MPP, sabemos que a veces, en la interna del Frente Amplio (FA), no todos los entienden”, explicaron. Un general del Ejército reconoció que allí hay “satisfacción” por el hecho de que “tras la muerte de Eleuterio Fernández Huidobro nos sigan defendiendo así, demostrando que el apoyo no era un capricho suyo o de Mujica, sino una visión filosófica del sector”. El oficial también reconoció que la relación con los dirigentes tupamaros luego de la llegada del FA al poder hizo que los militares “nos replanteáramos muchas cosas”. “Yo creo que si los tupas volvieran a protagonizar un levantamiento armado, los dejaríamos llegar al poder. Seguro que nos tratan mucho mejor que varios sectores del FA, e incluso que algunos blancos y colorados. Me da la impresión de que en los 60 y los 70 los prejuzgamos. Quizá merezcan otra oportunidad”.