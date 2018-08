El ex presidente y senador José Mujica se refirió ayer en una entrevista radial al polémico proyecto para enajenar una zona de la rambla Sur, a la altura del dique Mauá, para que la empresa Buquebus construya allí una terminal portuaria, un hotel y un centro comercial. “A mí me cuesta tragar estas cosas, pero tengo que ser realista, y la verdad es que el país necesita de la inversión privada. Es más, yo creo que podríamos venderle a [Juan Carlos] López Mena el usufructo del ejercicio del poder por parte del Estado. ¿Es una privatización? No lo sé, pero sí sé que podríamos hacernos unos pesitos para darle vida al pequeño productor rural, al laburante, al herrero, al zapatero”.

En la misma entrevista el legislador anunció que se retirará de la política. “Yo siempre dije que ocupaba cargos solamente cuando me lo pedían y cuando podía aportar algo que otros compañeros no. Pero creo que si el gobierno puede seguir favoreciendo a [Francisco] Paco Casal y López Mena, ya no soy necesario”.

Mujica citó el caso de la salida de Wilmar Valdez de la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuyo lugar podría ser ocupado por Eduardo Abulafia, un empresario cercano a Tenfield y a Tabaré Vázquez. “La salida de Valdez no fue tan aparatosa como la que armé de [Sebastián] Bauzá, pero igual fue un lindo laburo. Se han hecho las cosas bien, y si el gobierno que viene sigue este camino, y no hay por qué pensar que no va a ser así, puedo retirarme tranquilo”.